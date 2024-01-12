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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

В Кремле назвали нелегитимными удары США и Великобритании по Йемену

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Кремле осуждают удары США и Великобритании по Йемену, считают их противоречащими международному праву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы их осуждаем", - сказал он журналистам в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля напомнил, что Совбез ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения атак хуситов на суда в Красном море, но Москва ее не поддержала.

"Страны, которые нанесли удар, пытались подвести под свои действия международно-правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары, и, соответственно, с точки зрения международного права они являются нелегитимными", - продолжил Песков.

"Что касается самих ударов, которые хуситы наносили по международным торговым судам, то мы неоднократно призывали хуситов отказаться от подобной практики и считаем ее чрезвычайно неверной", - добавил он.

Принятая в четверг Совбезом ООН резолюция "требует, чтобы хуситы немедленно прекратили все подобные нападения, которые препятствуют глобальной торговле, нарушают права и свободы судоходства, а также региональный мир и безопасность".

За резолюцию проголосовали 11 членов Совбеза. Россия, Китай, Мозамбик и Алжир воздержались.

Россия перед голосованием предлагала внести в документ три поправки, однако они были отклонены. В их числе - пункт о том, что положения данной резолюции не должны становиться прецедентом или устанавливать новые нормы международного права, а также добавление в параграф 7 упоминания о конфликте в секторе Газа.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

Хроника 17 декабря 2023 года – 12 января 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Дмитрий Песков Йемен США Совбез ООН
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