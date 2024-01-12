США и союзники нанесли более 60 ударов по 16 целям хуситов в Йемене

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Москва. 12 января. INTERFAX.RU - США и их союзники в ночь на пятницу нанесли более 60 ударов по 16 целям хуситов в Йемене, сообщает командование американских ВВС.

"По командным узлам и узлам управления, складам боеприпасов, производственным объектам и пунктам запусков ракет, системам ПВО (хуситов - ИФ) выпущено более сотни высокоточных снарядов. Нанесено более 60 ударов, которым подверглись цели в 16 местах", - говорится в сообщении.

"Мы остаемся приверженными защите наших значимых партнеров на Ближнем востоке от поддерживаемых Ираном группировок, в том числе и хуситов, и от угроз, которые они представляют региональной стабильности и безопасности", - прокомментировал эти удары командующий ВВС в центральном командовании США Алекс Гринкевич.

Телеканал CNN сообщил ранее, что одними из основных целей авиаударов стали йеменские аэропорты.

В частности, атакам подверглись международный аэропорт Ходейда на западе Йемена, международный аэропорт Таиз и прилегающие к ним районы, а также районы на юго-западе Йемена и аэропорт, обслуживающий город Абс на северо-западе Йемена.

Ударам подверглись также авиабаза Аль-Дайлами, к северу от столицы Йемена Саны, и лагерь хуситов в северной йеменской провинции Сааде.

Американский президент Джо Байден отметил, что удары США являются "прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море".

Как напомнил американский лидер, более 50 стран пострадали в результате 27 нападений хуситов на международное коммерческое судоходство.

Байден заявил, что целенаправленные удары США и Великобритании являются "четким сигналом о том, что США и партнеры не потерпят нападений на персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире".

"Я без колебаний при необходимости приму дальнейшие меры по защите наших людей и свободной международной торговли", - добавил он.