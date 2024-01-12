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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

Citi в 2023 году сократила размер риска на РФ на 13% до $6,5 млрд

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американская Citigroup в 2023 году сократила размер риска на Россию на 13% до $6,5 млрд, говорится в презентации к отчетности группы.

Из презентации следует, что 72% от российского exposure группы Citi ($4,7 млрд) – это застрявшие дивиденды по ценным бумагам клиентов, которым банк оказывает кастодиальные услуги.

Всего в прошлом году группа зарезервировала $1,2 млрд под инвестиции в РФ, из которых $0,6 млрд были сформированы в четвертом квартале

Citi с третьего квартала 2022 года после неудачных попыток продать российский розничный бизнес начала сворачивать розницу, а также бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями (МСП). Как сообщала группа, процесс затронет примерно 2,3 тыс. сотрудников, 15 отделений и такие розничные услуги, как потребкредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц.

В декабре 2022 года Ситибанк продал портфель потребительских кредитов банку "Уралсиб". Сумма сделки и объем проданных кредитов стороны не раскрывали. В мае 2023 года Ситибанк также заключил соглашение с "Уралсибом" о передаче ему портфеля кредитных карт.

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