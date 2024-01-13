Министр обороны США остается в больнице, но руководит ведомством

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин находится в больнице, его состояние оценивается как хорошее, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он добавил, что не располагает информацией о возможной выписке Остина.

Райдер подчеркнул, что Остин "поддерживает связь со своим старшим персоналом и имеет полный доступ к необходимым средствам защищенной связи, а также продолжает следить за повседневной деятельностью министерства обороны по всему миру".

Так, по его словам, глава военного ведомства "активно участвовал в наблюдении и руководстве участием американских военных в многонациональных ударах прошлой ночью по военным объектам в районах Йемена, контролируемых хуситами", при этом министр сам по указанию президента Джо Байдена "отдал приказ Центральному командованию США нанести удары и контролировал операцию в режиме реального времени с помощью полного набора средств защищенной связи".

Остин также провел телефонные переговоры с предстателями комитетов по вооруженным силам палаты представителей и сената, отметил представитель Пентагона.

Как сообщалось, американские конгрессмены разошлись во мнениях относительно необходимости ударов, нанесенных США и их союзниками по Йемену.

Группа законодателей-демократов раскритиковала решение президента нанести удары без предварительного одобрения таких действий конгрессом.