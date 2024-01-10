Остин проходит лечение осложнений, связанных с раком предстательной железы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Рак предстательной железы был диагностирован у министра обороны США Ллойда Остина в декабре, сообщают во вторник американские СМИ со ссылкой на заявление официальных лиц Национального военного центра Уолтера Рида.

По словам представителей центра, рак был обнаружен в начале декабря в ходе лабораторных тестов для скрининга простаты.

22 декабря Остин перенес "малоинвазивную хирургическую процедуру" под названием простатэктомия для лечения рака.

"Госсекретарь Остин без осложнений оправился от операции и вернулся домой на следующее утро. У него был обнаружен рак предстательной железы на ранней стадии, и прогноз отличный", - заявили официальные лица.

Тем не менее 1 января шеф Пентагона был госпитализирован "с осложнениями после процедуры 22 декабря, включая тошноту с сильной болью в животе, бедре и ноге".

У него была обнаружена инфекция мочевыводящих путей, уточняется в заявлении.

Официальные лица отметили, что на данный момент "инфекция у Остина прошла".

"Он продолжает прогрессировать, и мы ожидаем полного выздоровления, хотя это может быть медленным процессом", - сообщили в госпитале.

Между тем представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил в ходе брифинга во вторник, что Байден узнал о диагнозе Остина только утром 9 января - за несколько часов до того, как он был обнародован.

"Никто в Белом доме не знал, что у госсекретаря Остина рак простаты, до сегодняшнего утра, и президент был проинформирован сразу после этого", - сказал он журналистам.

Тем не менее, подчеркнул Кирби, президент США "полностью доверяет" своему министру обороны и планирует оставить его на посту в течение всего срока полномочий.

Представитель Пентагона Патрик Райдер, в свою очередь, предположил, что министр обороны не сообщил о диагностированном раке, так как данная ситуация "глубоко личная".

"Рак предстательной железы и связанные с ним процедуры, очевидно, являются глубоко личными", - сказал Райдер во время брифинга в Пентагоне.

По его словам, министр обороны "продолжает хорошо выздоравливать и находится в хорошем расположении духа".

"Он находится в контакте со своим старшим персоналом и имеет полный доступ к необходимым средствам защищенной связи и продолжает следить за повседневными операциями Министерства обороны по всему миру", - добавил представитель Пентагона.

70-летний Остин попал в больницу 22 декабря после проведения медицинской процедуры, которая сначала не называлась. При этом, как отмечали американские СМИ, министр обороны несколько дней не уведомлял об этом руководство администрации США. Он передал часть полномочий Хикс после того, "как 1 января испытал сильную боль и был доставлен на машине скорой помощи обратно в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где его поместили в реанимацию".

Белый дом до 4 января не был проинформирован о госпитализации главы Минобороны. Позднее Остин распространил заявление, в котором признал, что совершил ошибку, не поставив администрацию США в известность о том, что его госпитализируют.