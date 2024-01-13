Что случилось этой ночью: суббота, 13 января

Новый удар по хуситам, выборы на Тайване, пополнение списка иноагентов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минюст включил в реестр иноагентов Бориса Акунина (также внесен в перечень террористов и экстремистов). Кроме него список пополнили интернет-издание "Холод", блогер Андрей Куршин, журналист Александр Минкин и бывший депутат Антон Соколов.

- США в субботу нанесли новый удар по Йемену. Атака пришлась по единственной цели - радару, используемому хуситами.

- Правительство Йемена раскритиковало хуситов за обострение обстановки в регионе. В свою очередь, Джо Байден назвал удары по хуситам пропорциональной и необходимой мерой.

- Министр обороны США остается в больнице, но руководит ведомством. Его состояние оценивается как хорошее.

- На Тайване начались выборы главы администрации и депутатов парламента. За пост главы администрации борются кандидаты от Гоминьдана, Демократической партии и Тайваньской народной партии.