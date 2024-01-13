Володин увидел в операции в Йемене попытку США отвлечь внимание от проблем с Украиной

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президенту США Джо Байдену нужна маленькая победоносная война в Йемене, чтобы отвлечь внимание избирателей от внешнеполитических неудач и от внутренних проблем США, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Если бы голосование проходило сегодня, Байден бы проиграл. Чтобы отвлечь внимание избирателей от внешнеполитических неудач на Украине, а также от внутренних проблем США, Байдену нужна маленькая победоносная война", - написал Володин в своем телеграм-канале в субботу.

Он считает, что "именно по этой причине администрация Байдена не уведомила Конгресс США о нападении на Йемен".

Как сообщалось, Соединенные Штаты и Великобритания нанесли в пятницу серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене в ответ на продолжающиеся нападения группировки на суда, проходящие через Красное море. Атаки были осуществлены при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады.

Командование американских ВВС заявило, что всего по 16 объектам хуситов в Йемене было нанесено более 60 ударов.

Новый удар был нанесен 13 января. Центральное военное командование США сообщило в соцсети Х об ударе по радиолокационной станции хуситов в Йемене.

"Этот удар был нанесен авианосцем USS Carney по конкретной военной цели с использованием ракет "Томагавк" и был продолжением действий, связанных с ударами, нанесенными 12 января, и направленными на снижение способности хуситов атаковать морские суда, включая коммерческие", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что хуситы наносили удары по судам с применением противокорабельных баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.