Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

СМИ сообщили о сохранившемся военном потенциале хуситов после ударов США

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Удары США, нанесенные в ночь на пятницу по военным целям йеменских хуситов, лишь на 20-30% подорвали их способность проводить атаки с применением ракет и дронов, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на двух американских официальных лиц.

По их словам, идентификация целей для нанесения ударов оказалась сложной. В результате операции было повреждено или уничтожено около 90% намеченных целей, однако группировка хуситов сохранила около трех четвертей своей способности наносить удары по кораблям в Красном море, отметили американские чиновники.

Они указали, что большая часть наступательных систем устанавливается на мобильные платформы, которые могут быть легко перемещены или спрятаны.

В миреЕС вслед за СБ ООН потребовал от хуситов прекратить нападения на судаЧитать подробнее

В ходе операции, осуществленной в ночь на 12 января, США применили 150 различных высокоточных боеприпасов для нанесения ударов по целям хуситов в 28 районах Йемена. Были задействованы истребители-бомбардировщики, поднимавшиеся с атомного авианосца USS Dwight Eisenhower, а также крылатые ракеты, запускавшиеся с надводных кораблей и подлодки ВМС США.

Йемен США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Северокорейские военные выпустили баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северокорейские военные выпустили баллистическую ракету в сторону Японского моря

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 января

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху заявил о необходимости закрыть границу между Газой и Египтом

Нетаньяху заявил о необходимости закрыть границу между Газой и Египтом

Лидеры Конгресса США договорились о новом продлении финансирования правительства

Керри покинет администрацию США, чтобы помогать Байдену с подготовкой к выборам

Керри покинет администрацию США, чтобы помогать Байдену с подготовкой к выборам

Что произошло за день: суббота, 13 января

Правящая партия Тайваня теряет большинство в парламенте

МИД РФ призвал воздерживаться от провокационных действий по вопросу Тайваня

Лай Циндэ побеждает на выборах главы администрации Тайваня

Хоу Юи признал поражение на выборах главы администрации Тайваня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });