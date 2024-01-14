СМИ сообщили о сохранившемся военном потенциале хуситов после ударов США

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Удары США, нанесенные в ночь на пятницу по военным целям йеменских хуситов, лишь на 20-30% подорвали их способность проводить атаки с применением ракет и дронов, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на двух американских официальных лиц.

По их словам, идентификация целей для нанесения ударов оказалась сложной. В результате операции было повреждено или уничтожено около 90% намеченных целей, однако группировка хуситов сохранила около трех четвертей своей способности наносить удары по кораблям в Красном море, отметили американские чиновники.

Они указали, что большая часть наступательных систем устанавливается на мобильные платформы, которые могут быть легко перемещены или спрятаны.

В ходе операции, осуществленной в ночь на 12 января, США применили 150 различных высокоточных боеприпасов для нанесения ударов по целям хуситов в 28 районах Йемена. Были задействованы истребители-бомбардировщики, поднимавшиеся с атомного авианосца USS Dwight Eisenhower, а также крылатые ракеты, запускавшиеся с надводных кораблей и подлодки ВМС США.