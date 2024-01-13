США в субботу нанесли новый удар по Йемену

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - США в субботу нанесли новый удар по Йемену в ответ на пуск йеменскими хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море, сообщает Fox News со ссылкой на американского чиновника.

По словам источника, удар был нанесен по единственной цели - радару, используемому хуситами.

Соединенные Штаты и Великобритания нанесли в пятницу серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене в ответ на продолжающиеся нападения группировки на суда, проходящие через Красное море. Атаки были осуществлены при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады.

Командование американских ВВС сообщило, что всего по 16 объектам хуситов в Йемене было нанесено более 60 ударов.