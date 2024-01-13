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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Хоу Юи признал поражение на выборах главы администрации Тайваня

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост главы администрации Тайваня Хоу Юи от партии Гоминьдан заявил, что потерпел поражение на прошедших в субботу выборах, сообщает South China Morning Post (SCMP).

"Я уважаю выбор народа Тайваня", - сказал он.

Хоу Юи также поздравил с победой соперника - Лай Циндэ, главу Демократической прогрессивной партии (ДПП), выступающей за провозглашение независимости Тайваня от КНР.

По информации SCMP, Лай Циндэ получил примерно 40% голосов, значительно опередив двух других соперников. Число проголосовавших за него превысило 5 млн человек. Тысячи его сторонников, собравшихся у избирательного штаба ДПП, следят за развитием событий.

В миреСМИ сообщили, что на выборах главы администрации Тайваня лидирует Лай ЦиндэСМИ сообщили, что на выборах главы администрации Тайваня лидирует Лай ЦиндэЧитать подробнее

Между тем, Кэ Вэньчжэ - основатель и лидер Тайваньской народной партии (ТНП) - смог завоевать 26,33% голосов (проголосовали более 3 млн человек).

На данный момент обработаны более 90% бюллетеней.

В 20:30 по местному времени (15:30 по Москве) ожидается выступление Лай Циндэ.

К нынешним выборам главы администрации Тайваня привлечено повышенное внимание, поскольку они могут серьезно повлиять на конфигурацию отношений Пекина и Вашингтона. Считается, что Гоминьдан стремится к нормализации отношений и развитию связей с материковым Китаем, а ТНП также надеется на развитие в определенных рамках отношений с Пекином.

Тайвань
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