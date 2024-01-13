СМИ сообщили, что на выборах главы администрации Тайваня лидирует Лай Циндэ

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Лай Циндэ, глава Демократической прогрессивной партии (ДПП), выступающей за провозглашение независимости Тайваня от КНР, на данный момент набирает больше всего голосов на выборах главы администрации острова, сообщают западные СМИ.

В выборах на Тайване, где в субботу в 16:00 по местному времени (11:00 по Москве) закрылись избирательные участки, имели право принимать участие 19,5 млн человек. Пока Лай Циндэ получил около 3 млн голосов.

Ему противостоят Хоу Юи от Гоминьдана, стремящегося к нормализации отношений и развитию связей с материковым Китаем, а также Кэ Вэньчжэ - основатель Тайваньской народной партии, которая также надеется на развитие в определенных рамках отношений с Пекином.

В настоящее время Хоу Юи на втором месте с 2,7 млн голосов, Кэ Вэньчжэ на третьем - с чуть более чем 2 млн.

Пока ни один из участников выборов не объявлял о победе. Позднее ожидается прибытие нынешней главы острова Цай Инвэнь в штаб-квартиру ДПП в Тайбэе.

СМИ напоминают, что ранее в Пекине Лай Циндэ называли сепаратистом. Он в свою очередь заявлял, что хочет укрепить оборону острова и обеспечить мир в Тайваньском проливе.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

К нынешним выборам главы администрации Тайваня привлечено повышенное внимание, поскольку они могут серьезно повлиять на конфигурацию отношений Пекина и Вашингтона.

Воссоединение родины декларируется в конституции КНР как священная обязанность китайского народа. Власти Китая настаивают, что намерены добиться поставленной цели мирными средствами. В новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что воссоединение страны с Тайванем - "историческая неизбежность".

Вопрос Тайваня стал одной из ключевых тем переговоров между президентом США Джо Байденом и Си Цзиньпином в ноябре прошлого года в Сан-Франциско. По словам главы Китая, тайваньский вопрос является наиболее чувствительным в американо-китайских отношениях.