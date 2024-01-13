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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Лай Циндэ побеждает на выборах главы администрации Тайваня

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ в субботу одерживает победу на выборах главы администрации Тайваня, сообщают западные СМИ.

Он получил 40,2% голосов, значительно опередив оппонентов. Сообщается, что подсчитаны почти все бюллетени. Однако Центральная избирательная комиссия пока не озвучила явку избирателей.

СМИ напоминают, что таким образом ДПП останется у власти на Тайване третий срок подряд: два четырехлетних срока пост главы островной администрации с 2016 года занимала Цай Инвэнь.

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Хоу Юи от партии Гоминьдан, набравший 33% голосов, уже поздравил Лай Циндэ с победой. Свое поражение также признал Кэ Вэньчжэ - основатель и лидер Тайваньской народной партии (ТНП), который смог завоевать 26,33% голосов.

К нынешним выборам главы администрации Тайваня привлечено повышенное внимание, поскольку они могут серьезно повлиять на конфигурацию отношений Пекина и Вашингтона. Считается, что Гоминьдан стремится к нормализации отношений и развитию связей с материковым Китаем, а ТНП также надеется на развитие в определенных рамках отношений с Пекином.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Между тем, воссоединение родины декларируется в Конституции КНР как священная обязанность китайского народа. Власти Китая настаивают, что намерены добиться поставленной цели мирными средствами. В новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что воссоединение страны с Тайванем - "историческая неизбежность".

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