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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

МИД РФ призвал воздерживаться от провокационных действий по вопросу Тайваня

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российская сторона на фоне прошедших в субботу на Тайване выборов подтверждает неизменность своей позиции по тайваньскому вопросу, Тайвань является неотъемлемой частью Китая, заявила официальной представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона признает, что в мире существует только один Китай, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Российская сторона выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме. Призываем все внешние силы воздерживаться от провокационных действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность", - говорится в ее ответе на вопрос СМИ, размещенном на сайте МИД.

Захарова подчеркнула, что Россия поддерживает действия китайской стороны по защите своего государственного суверенитета и территориальной целостности.

В миреЛай Циндэ побеждает на выборах главы администрации ТайваняЧитать подробнее

"Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива - это сугубо внутреннее дело Китая. Попытки отдельных стран использовать выборы на Тайване с целью оказать давление на Пекин и раскачать ситуацию в проливе и в регионе в целом контрпродуктивны и заслуживают широкого осуждения со стороны мирового сообщества", - заявила она.

Лидер Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ в субботу одерживает победу на выборах главы администрации Тайваня. ДПП останется у власти на Тайване третий срок подряд: два четырехлетних срока пост главы островной администрации с 2016 года занимала Цай Инвэнь.

Тайвань МИД РФ Мария Захарова
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