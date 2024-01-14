Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 января

Конгресс США продлит финансирование правительства, Израиль хочет закрыть границу Газы с Египтом, Керри покинет Белый дом

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лидеры Конгресса США договорились о новом временном продлении финансирования правительства. Соответствующее решение, как ожидается, будет принято на следующей неделе, пишет Politico.

- Биньямин Нетаньяху намерен закрыть границу между сектором Газа и Египтом. Планируется установить полный военный контроль над Филадельфийским коридором и заменить палестинских пограничников на израильских на контрольно-пропускном пункте Рафах. Это необходимо для прекращения поставки вооружений ХАМАС, пояснил израильский премьер.

- Джон Керри покинет администрацию США, чтобы помогать Джо Байдену с подготовкой к выборам. По данным Axios, cпецпредставитель президента США уйдет с должности в ближайшие месяцы - до весны.

- Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Складской комплекс в Шушарах загорелся накануне утром, огонь охватил 70 тыс. кв. м, возгоранию присвоен пятый - самый высокий - ранг сложности.

- Российский боксер Артур Бетербиев победил британца Каллума Смита, защитив титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF.