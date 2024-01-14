Лидеры Конгресса США договорились о новом продлении финансирования правительства

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей американского конгресса республиканец Майк Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер договорились принять двухступенчатый план по продлению временного финансирования правительства до 1 и 8 марта, сообщило издание Politico со ссылкой на информированный источник.

Решение о временном продлении финансирования на 2024 финансовый год, как ожидается, будет принято на следующей неделе, отмечает газета.

В ноябре прошлого года президент Джо Байден подписал законопроект о временном поэтапном финансировании правительства во избежание шатдауна. На первом этапе до 19 января предусмотрены ассигнования на сельское хозяйство, военное строительство и дела ветеранов, энергетику и водоснабжение. Второй этап, который продлен до 2 февраля, будет включать финансирование остальных учреждений правительства.

Ранее Джонсон отвергал идею еще одного краткосрочного продления финансирования, его договоренность с демократами вызывает недовольство ряд консервативно настроенных республиканцев, которые предлагали отказаться от сделки в пользу более консервативного предложения, но которое было бы обречено на провал в сенате, отмечает издание.

Ранее Конгресс США достиг соглашения о максимальных расходах для финансирования федерального правительства до конца 2024 финансового года на уровне $1,59 трлн. Из них на оборону предлагается выделить $886 млрд, на не связанные с обороной расходы - $704 млрд.

Тем не менее, республиканцы и демократы пока не могут прийти к соглашению по расходам на укрепление южных границ, от чего зависит одобрение нового пакета военной помощи Киеву, запрошенному Байденом.

The Hill сообщил на этой неделе, что демократы палаты представителей, отклонили требования Джонсона о новых строгих мерах безопасности границ в обмен на помощь Украине.

Джонсон заявил в среду, что республиканцы палаты представителей будут выступать против любой новой помощи Киеву, если она не будет сопровождаться основными положениями ранее принятого Республиканской партией законопроекта о границе.

"Грядет пограничная битва, и мы умрем на этом месте", - сказал он консервативному радиоведущему Хью Хьюитту.