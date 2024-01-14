Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Бастрыкин поручил возбудить дело после пожара на складе Wildberries в Петербурге

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в складском комплексе в Шушарах (Пушкинский район Петербурга), сообщили в ведомстве в ночь на воскресенье.

"Глава ведомства поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербург О.В. Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах произошедшего", - следует из сообщения СК РФ.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах

Утром в субботу в Шушарах начался пожар в складском комплексе Wildberries на Московском шоссе. По первоначальным данным МЧС, огонь охватил 1 тыс. кв. метров, позже он распространился на 50 тыс. кв. метров. Локализовали возгорание на площади 70 тыс. кв. метров. Пожару присвоили самый высокий - пятый - ранг сложности.

В результате возгорания никто не погиб и не пострадал.

СК России Александр Бастрыкин Санкт-Петербург Wildberries
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 13 января

Поставки газа потребителям РФ по Единой системе газоснабжения обновили рекорд

Поставки газа потребителям РФ по Единой системе газоснабжения обновили рекорд

Площадь пожара на складе Wildberries в Шушарах сократилась до 4 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе Wildberries в Шушарах сократилась до 4 тыс. кв. м

Число оставшихся без тепла домов в Липецке выросло до 282

Число оставшихся без тепла домов в Липецке выросло до 282

В Минобрнауки исключили централизованное повышение платы за обучение в госвузах

В Минобрнауки исключили централизованное повышение платы за обучение в госвузах

Wildberries заявил о наличии заключения о соответствии склада в Шушарах всем требованиям

Wildberries заявил о наличии заключения о соответствии склада в Шушарах всем требованиям

Wildberries не обращался в Госстройнадзор за разрешением на ввод склада в Петербурге

Ущерб от пожара на складе Wildberries страховщики оценивают в 10-20 млрд руб.

Погибших и пострадавших во время пожара на складе Wildberries в Петербурге нет

Выдворенного из Латвии военного пенсионера встретили на псковской границе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });