Бастрыкин поручил возбудить дело после пожара на складе Wildberries в Петербурге

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в складском комплексе в Шушарах (Пушкинский район Петербурга), сообщили в ведомстве в ночь на воскресенье.

"Глава ведомства поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербург О.В. Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах произошедшего", - следует из сообщения СК РФ.

Утром в субботу в Шушарах начался пожар в складском комплексе Wildberries на Московском шоссе. По первоначальным данным МЧС, огонь охватил 1 тыс. кв. метров, позже он распространился на 50 тыс. кв. метров. Локализовали возгорание на площади 70 тыс. кв. метров. Пожару присвоили самый высокий - пятый - ранг сложности.

В результате возгорания никто не погиб и не пострадал.