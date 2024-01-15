КНДР испытала твердотопливную баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пхеньян подтвердил успех проведенного в воскресенье испытания гиперзвуковой ракеты, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"14 января Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты средне-дальнего радиуса действия с гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовкой. (...)Запуск проведен успешно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью испытательного запуска было "подтверждение характеристик планирующего и маневрирующего полета гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовки средне-дальнего радиуса действия и надежности новых многоступенчатых сверхмощных твердотопливных реактивных двигателей".

Кроме того, по информации агентства, состоявшийся пуск "не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран".

"Главное управление ракетостроения объяснило, что нынешнее испытание служит одним из звеньев регулярной деятельности главного управления и оборонных НИИ для разработки мощных систем вооружений", - сообщает ЦТАК.

В воскресенье "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщал, что Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Согласно "Ренхап", это ракетное испытание - первое с 18 декабря, когда Пхеньян испытал твердотопливную межконтинентальную ракету "Хвасон-18", разработанную для возможности достижения континентальной части США.