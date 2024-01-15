Возобновление поставок Boeing 737 MAX в КНР могут отложить из-за новых проверок

Фото: John Keeble/Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - China Southern Airlines, крупнейшая авиакомпания Китая, планирует провести дополнительные проверки безопасности самолетов Boeing 737 MAX, которые она должна получить в этом месяце. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Сколько времени могут занять эти проверки, неясно, но они вносят неопределенность в вопрос со сроками поставок, отмечает газета.

В начале января самолет Boeing 737 MAX 9 американской авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал.

Федеральное управление гражданской авиации США впоследствии инициировало официальное расследование в отношении производителя этих лайнеров – Boeing Co..

При этом конфигурация самолетов, которые ожидает China Southern, отличается от версии самолета Alaska, сообщает WSJ. Лайнеров MAX 9 нет и у других китайских авиаперевозчиков.

Управление гражданской авиации Китая (Civil Aviation Administration of China, CAAC) тем не менее предписало авиакомпаниям страны проверить на безопасность самолеты Boeing 737 MAX, по данным источников издания.

В 2019 году Пекин после двух авиакатастроф с участием Boeing 737 MAX 8 (самолета индонезийской компании Lion Air в 2018 году и самолета Ethiopian Airlines в 2019 году) запретил полеты этих лайнеров, однако в январе 2023 года снял запрет.

Поставки самолетов Boeing 737 MAX в Китай также были заморожены, но после встречи глав США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина в ноябре прошлого года и переговоров между представителями CAAC и Boeing регулятор уведомил американскую компанию об одобрении возобновления этих поставок, пишет WSJ со ссылкой на осведомленные источники.

После этих новостей Boeing планировал исполнить заказ China Southern в декабре 2023 года, однако сроки пришлось изменить, поскольку импортируемые самолеты не один год простаивали и требовали проверки.

Согласно данным американской компании, в сентябре минувшего года импорта в Китай ожидали около 85 самолетов Boeing 737.

WSJ называет возобновление импорта 737 MAX одним из важнейших условий нормализации бизнеса Boeing в азиатской стране.

Boeing не один год был лидером по объемам экспорта из США в Китай, а воздушные суда были одной из главных статей этого экспорта, отмечает газета.

По прогнозам американской компании, в ближайшие два десятилетия на КНР будет приходиться около 20% всех мировых поставок самолетов.