Генсек ООН обеспокоен в связи с ситуацией на израильско-ливанской границе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил беспокойство по поводу возможного обострения ситуации на границе Израиля с Ливаном и предупредил, что израильско-ливанский конфликт может угрожать миру и стабильности всего ближневосточного региона.

"Это (обмен ударами между Израилем и Ливаном - ИФ) рискует спровоцировать более широкую эскалацию ситуации между Израилем и Ливаном и серьезно повлиять на региональную стабильность", - говорится в заявлении Гутерриша, опубликованном на сайте ООН.

"Мой долг донести это простое и прямое послание до всех сторон: прекратите играть с огнем вдоль "голубой линии", снизьте напряженность и прекратите военные действия", - отметил он.

"Мы не можем допустить в Ливане то, что мы видим в Газе. И мы не можем допустить продолжения того, что происходит в секторе Газа", - подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН также призвал к "немедленному гуманитарному прекращению огня" в секторе Газа, чтобы появилась возможность доставить помощь в анклав и "облегчить освобождение заложников".

Движение ХАМАС 7 октября 2023 года напало на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа. Ливанское шиитское движение "Хезболла", в свою очередь, регулярно проводит обстрелы израильской территории, чтобы выразить солидарность с палестинцами Газы. Тем не менее, "Хезболла" избегает масштабных боевых действий. Израиль, со своей стороны, отвечает на атаки шиитской группировки, но пока тоже воздерживается от интенсивных боев, концентрируя внимание не на границе с Ливаном, а на боевых действиях в Газе.