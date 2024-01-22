В "Хезболле" заявили о ракетном ударе по израильским силам на севере страны

Как утверждают представители движения, военные Израиля готовились к атаке на территории Ливана

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В ливанском шиитском движении "Хезболла" заявили, что нанесли ракетный удар по израильским военнослужащим, которые готовились на севере Израиля к атаке на территории Ливана, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

"Для поддержки стойкого палестинского народа в секторе Газа и его доблестного сопротивления мы прошлой ночью обстреляли ракетами у казарм в Зарите израильские войска, которые готовили агрессию на ливанской территории", - говорится в заявлении движения.

В "Хезболле" отметили, что получили подтвержденную информацию о потерях среди израильских военных.

Между тем, по информации The Times of Israel, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает бои с группировкой ХАМАС в центральных и северных районах сектора Газы, наводит авиацию на выявляемые вражеские группы.

Также поступают сообщения о непрекращающихся сильных боях в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным издания ОАЭ The National, авиаудары Израиля в ночь на понедельник унесли жизни не менее 13 человек в этом городе. Кроме того, в Палестинском обществе Красного полумесяца заявили, что полностью потеряли связь со своим персоналом в Хан-Юнисе в то время, как ЦАХАЛ продолжает наступление в городе.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября "Хезболла" регулярно проводит обстрелы израильской территории, чтобы выразить солидарность с палестинцами из Газы. Тем не менее, ливанская группировка избегает масштабных боевых действий. Израиль, со своей стороны, отвечает на атаки "Хезболлы", но пока также воздерживается от интенсивных боев, концентрируя внимание не на границе с Ливаном, а на боевых действиях в Газе.

Однако на прошлой неделе глава израильского Минобороны Йоав Галлант заявил, что Израилю надо принимать в расчет возможность серьезной дестабилизации обстановки на границе с Ливаном.