Завершена активная фаза операции Израиля на севере сектора Газа

Израильские солдаты в одном из тоннелей, предположительно использованном боевиками ХАМАС для нападения на Израиль Фото: Noam Galai/Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля завершила активные наступательные действия на севере сектора Газа, солдаты подавляют остатки сопротивления группировки ХАМАС в этом районе, заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант. Об этом пишет The Times of Israel.

По его словам, на севере сектора разбиты все подразделения ХАМАС.

Cкоро активная фаза операции завершится и в районе Хан-Юниса на юге сектора, добавил Галлант, не уточнив сроки. В этой зоне военные преследуют лидеров группировки, а также стараются перерезать наземные дороги в Рафах и подземные туннели.

Галлант предупредил, что "политическая нерешительность может повредить успеху военной операции".

"Будущее правительство сектора Газа должно быть сформировано из жителей этой территории. Газой будут управлять палестинцы. Конец военной кампании должен быть закреплен политическим актом", - добавил министр.