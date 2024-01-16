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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в Москве проведет переговоры с коллегой из КНДР Цой Сон Хи, прибывшей накануне в Россию с официальным визитом.

Лавров посещал Пхеньян в октябре прошлого года, где провел переговоры в МИД КНДР, а также был принят северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Визит был организован в развитие договоренностей лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына, достигнутых на их встрече на космодроме "Восточный" 13 сентября 2023 года.

В понедельник в Кремле не исключили, что президент РФ Владимир Путин может принять главу МИД КНДР, визит которой в Россию продлится до 17 января, по итогам ее переговоров с Лавровым.

"Что касается встречи для информирования президента об итогах переговоров двух министров, (иностранных дел), то такую встречу мы не исключаем", - сказал накануне, отвечая на вопрос "Интерфакса", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков напомнил, что у Путина "есть действующее приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом, и мы надеемся, что такой визит состоится, президент России посетит КНДР в обозримом будущем".

Пресс-секретарь президента РФ заверил, что "диалог на всех уровнях с КНДР будет продолжаться". "Поэтому мы ожидаем хороших, насыщенных, содержательных и плодотворных переговоров (главы МИД КНДР в Москве - "ИФ")", - сказал Песков.

Он отметил, что КНДР - "ближайший сосед и партнер России, с которым Москва намерена и дальше развивать отношения во всех областях".

КНДР МИД РФ Лавров Пхеньян
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