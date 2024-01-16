Спикер палаты представителей США Джонсон приветствовал победу Трампа в Айове

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Еще до окончания кокусов кандидатов в президенты США от Республиканской партии, проходящих в штате Айова, спикер палаты представителей Майк Джонсон приветствовал победу экс-президента Дональда Трампа.

"Его решительная и историческая победа сегодня вечером должна приблизить нашу партию к объединению, чтобы мы могли добиться окончательной победы в ноябре (на президентских выборах - ИФ)", - цитирует заявление спикера CNN.

По состоянию на 05:45 по Москве, за Трампа отдали голоса 51,6% участников кокусов, более 13 тыс. человек.

За губернатора Флориды Рона Десантиса проголосовали 20,3% избирателей, за бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли - 20,1%, за предпринимателя Вивека Рамасвами 7,5%, за бывшего губернатора Арканзаса Асу Хатчинсона - 0,1%.

Накануне агентство Associated Press (AP) писало: "В Айове, похоже, пойдет борьба за второе место, учитывая доминирование Трампа. Реальный вопрос заключается в том, сможет ли кто-либо из двух республиканцев (...) в долгосрочной перспективе превратить эту гонку в гонку двух человек", - отметило АР.