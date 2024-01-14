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Рейтинг поддержки Трампа среди сторонников республиканцев вырос до рекордных 69%

Рейтинг поддержки Трампа среди сторонников республиканцев вырос до рекордных 69%
Дональд Трамп
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп лидирует со значительным отрывом от других потенциальных кандидатов от Республиканской партии по уровню поддержки среди избирателей, свидетельствуют результаты опроса телеканала CBS News и компании YouGov.

Согласно исследованию, 69% сторонников республиканцев заявили, что намерены отдать свой голос на праймериз за Трампа. Отмечается, что это самый высокий показатель, который экс-президент когда-либо получал в подобных опросах. В ноябре этот показатель составлял 61%.

На втором месте - губернатор Флориды Рон Десантис, за него готовы проголосовать 14% респондентов. За экс-постпреда США при ООН Никки Хейли - 12%. За других кандидатов - менее 5%.

Опрос проводился 10-12 января. В нем приняли участие 786 зарегистрированных избирателей Республиканской партии.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. До этого и демократам, и республиканцам предстоит выбрать, кто будет их кандидатом.

Дональд Трамп Рон Десантис США Республиканская партия Никки Хейли
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