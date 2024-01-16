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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

США осудили удары Ирана по иракскому Эрбилю

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Госдепартамент США осуждает удары Ирана по иракскому Эрбилю и выражает соболезнования семьям погибших.

"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние атаки Ирана в Эрбиле и выражают соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении официального представителя госдепа Мэттью Миллера.

Он отметил, что США выступают против "безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность Ирака".

"Мы поддерживаем усилия правительства Ирака и регионального правительства Курдистана по удовлетворению чаяний иракского народа", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на шпионские центры и "собрания антииранских террористических группировок" вблизи города Эрбиль - административного центра иракского Курдистана. По данным телеканала ABC News, мишенями КСИР были восемь объектов рядом с консульством США.

Региональный совет безопасности Курдистана сообщил, что в ходе атаки КСИР погибли четыре мирных жителя, еще шесть были ранены.

Кроме того, КСИР нанес удар по "Исламскому государству" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии.

Ирак Иран КСИР США Эрбиль
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