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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Три десятка человек арестованы по делу о терактах в иранском городе Керман

Три десятка человек арестованы по делу о терактах в иранском городе Керман
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Не менее 35 человек арестованы в рамках расследования терактов в иранском городе Керман, сообщает в четверг агентство "Тасним".

"Выявление и задержание людей, причастных к планированию, отдаче приказов и исполнению терактов в Кермане, продолжается. Пока в провинциях Керман, Систан и Белуджистан, Хорасан-Резави, Исфахан, Западный Азербайджан и Тегеран арестованы 35 человек", - приводит агентство выдержки из сообщения министерства разведки Ирана.

По данным спецслужб, несколько причастных к этим терактам выявлены за границами Ирана.

Несколько взрывов произошло 3 января в Кермане в день памяти бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года после авиаудара ВВС США. Жертвами терактов стали 84 человека.

Иран Керман
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