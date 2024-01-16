Ирак отозвал своего посла в Иране после удара КСИР по городу Эрбиль

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ирак отозвал для консультаций своего посла в Иране после атаки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) вблизи северного иракского города Эрбиль, сообщается во вторник на сайте МИД Ирака.

"МИД Ирака отозвал своего посла в Иране Насира Абдула Мохсена из Тегерана 16 января 2024 года для консультаций на фоне недавних иранских атак по Эрбилю", - говорится в сообщении МИД.

В ночь на вторник КСИР нанес удары по целям в Ираке и Сирии. Сообщалось, что "баллистические ракеты были использованы для уничтожения шпионских центров и скоплений антииранских террористических группировок в регионе поздно вечером". В частности отмечалось, что целью удара КСИР была "шпионская штаб-квартира израильского "Моссада" в иракском Курдистане".

В Ираке, а также США атаки осудили, однако в Иране заявили, что Тегеран таким образом борется с терроризмом.