В Ираке заявили, что целью ударов КСИР по Эрбилю не был объект "Моссада"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Советник по нацбезопасности Ирака Касем аль-Араджи опроверг заявления Тегерана о том, что ракетный удар Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по городу Эрбиль был направлен против объекта израильской разведывательной службы "Моссад".

"Утверждения об ударе по штаб-квартире "Моссада" необоснованные", - приводит его слова агентство EFE.

Аль-Араджи добавил, что следственная комиссия осмотрела дом курдского бизнесмена Пешрава Дизаи, который погиб в результате атаки КСИР. Он отметил, что службы безопасности Ирака поддерживают связь с коллегами на Ближнем Востоке и проводят расследование, по итогам которого представят отчет премьеру Ирака Мухаммеду Шиа ас-Судани.

Кроме того, аль-Араджи заявил курдскому телеканалу K24, что дом, по которому КСИР нанес удар, принадлежал не "Моссаду", а одному из иракских бизнесменов.

"Что касается предполагаемого существования штаб-квартиры израильского "Моссада", мы посетили дом, осмотрели каждый его уголок, и все указывает на то, что это дом иракского бизнесмена", - приводит слова аль-Араджи издание Arab News.

Утверждения КСИР о том, что целью удара была штаб-квартира "Моссада", аль-Араджи назвал "неверными".

Израильская сторона пока никак не прокомментировала атаку КСИР на Эрбиль и заявления о том, что целью ее был объект "Моссада".

Агентство Bloomberg между тем отмечает, что в прошлом Израиль, согласно многочисленным отчетам, использовал объекты на севере Ирака для сбора разведданных об Иране.

В ночь на вторник КСИР нанес удары по целям в Ираке и Сирии. Сообщалось, что "баллистические ракеты были использованы для уничтожения шпионских центров и скоплений антииранских террористических группировок в регионе поздно вечером". В частности, отмечалось, что целью удара КСИР была "шпионская штаб-квартира израильского "Моссада" в иракском Курдистане".

EFE отмечает, что в результате атаки в Эрбиле погибли по меньшей мере четыре мирных жителя.

В Ираке, а также в США атаки осудили. Однако в Иране заявили, что Тегеран борется с терроризмом.