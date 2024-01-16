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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Глава Еврокомиссии указала на сокращение энергетической зависимости ЕС от РФ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Всего за два года Европа сумела взять в собственные руки свою "энергетическую судьбу" и ощутимо сократить зависимость от российских энергоносителей, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"В прошлом году уже только одна двадцатая часть энергии, потребленной в Европейском союзе, происходила из России", - сказала глава ЕК, выступая во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

При этом она отметила, что энергетический кризис создал напряженность в европейской экономике, породил страхи. "Но эти страхи в конечном счете оказались необоснованными", - считает фон дер Ляйен.

По ее словам, цены даже снизились, при том что была особенно холодная погода, а газохранилища были заполнены в достаточной степени.

"Это показывает, что Европа сегодня значительно более устойчива в своей энергетической системе", - констатировала председатель Европейской комиссии.

ЕК Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
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