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Газохранилища Евросоюза заполнены более чем на 90%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз достиг цели по заполнению газовых хранилищ на 90% более чем на два месяца раньше контрольного срока 1 ноября, сообщил сайт Еврокомиссии со ссылкой на ассоциацию европейских газовых операторов Gas Infrastructure Europe.

"Это подчеркивает готовность ЕС к предстоящей зиме, основанную на нашей интенсивной работе за последние 2,5 года. Комиссия продолжит следить за ситуацией, чтобы уровень запасов газа оставался достаточно высоким в течение последующих месяцев и чтобы мы также продолжали уделять внимание повышению энергоэффективности и стимулированию внедрения возобновляемых источников энергии", - прокомментировала эту информацию член ЕК по энергетике Кадри Симсон.

Она добавила, что "Европа должна продолжать поддерживать Украину и оказывать необходимую помощь ее энергетической системе, чтобы украинское население также могло безопасно пережить предстоящую суровую зиму".

Еврокомиссия уточняет, что текущий показатель сопоставим "с прошлым годом, когда страны ЕС обеспечили целевой уровень в 90% 18 августа".

В сообщении отмечается, что 19 августа уровни хранения газа достигли 1025 ТВт-ч или 90,02% от емкости хранилищ, что эквивалентно чуть менее 92 млрд куб. м природного газа.

Gas Infrastructure Europe Еврокомиссия Евросоюз Кадри Симсон Украина
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