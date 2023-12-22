ЕС продлил три регламента для чрезвычайных ситуация в энергетике

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Совет Евросоюза утвердил продление срока действия трех регламентов, рассчитанных на чрезвычайные ситуации в энергетике и предусматривающих обеспечение безопасности поставок энергоносителей и защиту от высоких цен на них.

"Совет принял по письменной процедуре три постановления о продлении срока применения регламентов для чрезвычайных ситуаций в соответствии со статьей 122 Договора о функционировании Европейского союза", - сказано в коммюнике Совета ЕС.

Эти чрезвычайные меры были приняты в 2022 году после начала специальной военной операции России на Украине, "чтобы укрепить солидарность между государствами-членами, ускорить внедрение возобновляемых источников энергии и защитить граждан ЕС от чрезмерно высоких цен на энергоносители".

19 декабря Совет ЕС по энергетике достиг политического соглашения стран ЕС о продлении срока действия трех постановлений по чрезвычайным ситуациям.

Это, во-первых, регламент, "укрепляющий солидарность посредством лучшей координации закупок газа, надежных ценовых ориентиров и обмена газом через границы". Он включает "временные чрезвычайные меры, призванные снизить высокие цены на энергоносители и повысить безопасность поставок газа". Совет продлевает его действие еще на один год, до 31 декабря 2024 года.

Второе постановление определяет основу для ускорения внедрения возобновляемых источников энергии. Оно направлено "на решение энергетического кризиса, снижение зависимости ЕС от российского ископаемого топлива, дальнейшее продвижение климатических целей ЕС путем ускорения процесса выдачи разрешений и внедрение проектов возобновляемой энергетики. Это постановление применяется с 30 декабря 2022 года сроком на 18 месяцев. Совет согласился продлить период применения некоторых измененных положений постановления до 30 июня 2025 года.

Третий регламент, посвящен "механизму рыночной коррекции для защиты граждан и экономики ЕС от чрезмерно высоких цен, устанавливает систему временных мер для предотвращения скачков чрезмерно высоких цен на газ в ЕС, которые не отражают цены на мировом рынке". Это постановление применяется с 1 февраля 2023 года сроком на один год. Обновленное постановление продлевает его еще на один год, до 31 января 2025 года.

Теперь постановления по продлению регламентов для чрезвычайных обстоятельств официально приняты. После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза они вступят в силу.