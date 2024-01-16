Очередное судно подверглось атаке близ Йемена

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Греческий сухогруз, шедший под флагом Мальты недалеко от побережья Йемена в Красном море, подвергся ракетному обстрелу, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в министерстве судоходства Греции.

По их данным, судно Zografia направлялось из Вьетнама в Израиль с 24 членами экипажа на борту. При этом на нем не было груза. Нападение произошло, когда сухогруз находился в примерно 140 км от йеменского порта Салиф в мухафазе (провинции) Ходейда.

Со своей стороны, Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщает, что инцидент произошел в 11:00 по Гринвичу (14:00 по Москве).

Отмечается, что никто не пострадал.

СМИ пишут, что нападения йеменских мятежников-хуситов на торговые суда в этом районе с ноября повлияли на международную торговлю и вызывают мировую обеспокоенность.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

На прошлой неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене в ответ на их продолжающиеся нападения на суда. Атаки осуществили при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады. В ответ на это хуситы пригрозили расширить круг целей своих атак в Красном море.