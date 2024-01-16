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Нефть ушла в минус, Brent торгуется у $77,7 за баррель

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются вечером во вторник на фоне глобальной экономической неопределенности и перспектив сохранения жесткой денежно-кредитной политики.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 18:12 по московскому времени понизилась на $0,42 (0,54%), до $77,73 за баррель.

Фьючерсы на WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,8 (1,1%), до $71,88 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились в связи с празднованием в США Дня Мартина Лютера Кинга.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может удивить рынки и удерживать ключевые процентные ставки на текущем уровне в течение всего 2024 года, заявил накануне глава ЦБ Австрии и член руководства ЕЦБ Роберт Хольцман.

"Я не могу себе представить, что мы начнем разговор про снижение ставок, потому что мы не должны этого делать. Все, что мы видели в последние недели, указывает на обратное направление, так что я могу даже представить себе отсутствие снижений вовсе в этом году", - сказал Хольцман в интервью телеканалу CNBC.

Достаточной поддержки нефтяным котировкам не оказывает даже напряженная ситуация в Красном море.

The Wall Street Journal во вторник со ссылкой на источники сообщила, что британо-нидерландский нефтяной гигант Shell на неопределенный срок приостановил все поставки через этот регион после ударов вооруженных сил США и Великобритании по йеменским хуситам.

Компания приняла решение о приостановке поставок на минувшей неделе из-за угрозы безопасности экипажей судов и опасений масштабного разлива транспортируемых грузов в результате атаки. На той же неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам в Йемене, принадлежащим хуситам, в ответ на их продолжающиеся нападения на суда.

Также во вторник недалеко от побережья Йемена в Красном море подвергся ракетному обстрелу греческий сухогруз, а днем ранее выпущенная хуситами ракета попала в американский контейнеровоз.

Brent WTI Shell Йемен
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