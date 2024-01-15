Вице-президент правительства Йемена призвал США к комплексным действиям против хуситов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Ударов США по йеменским хуситам недостаточно для нейтрализации угрозы судоходству в Красном море, нужно развивать активность и на других направлениях, заявил в интервью изданию The National вице-президент признанного в мире правительства Йемена генерал-майор Айдарус аз-Зубайди.

"Авиаударов США в нынешней форме недостаточно. Должен быть всеобъемлющий подход - военный, политический и экономический - против хуситов", - сказал он.

Он отметил, что США не координировали удары с йеменским правительством, и призвал Вашингтон оказать помощь правительственным силам в борьбе против хуситов. По его словам, нужна "обширная военная операция с участием региональных центров сил с целью положить конец пиратству в Баб-эль-Мандебском проливе". Он уточнил, что для успеха предприятия необходима поддержка сухопутных сил - отрядов Президентского руководящего совета (правительства), а также Южного переходного совета - сепаратистского органа власти, созданного в ходе конфликта в Йемене.

Айдарус аз-Зубайди при этом возглавляет Южный переходный совет и является фактическим лидером создавшего этот совет Южного движения, его сторонники выступают за отделения части Йемена.

Вице-президент пояснил, что отсутствие эффективных сухопутных сил ранее помешало операции арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией против хуситов: успеха тогда удалось добиться только на юге. Йеменское правительство хочет долгосрочного партнерства с США и Британией ради эффективного контроля над территориями, отбитыми у хуситов, пояснил он.

Айдарус аз-Зубайди также выступил с утверждением, что атаки хуситов привели к коллапсу мирного процесса в Йемене, шедшего под эгидой Саудовской Аравии. При этом, напомнил он, блокирование морских путей наносит удар и по йеменцам, которые зависят от поставок топлива, продовольствия, зерна, самых необходимых вещей из-за границы.

В то же время Айдарус аз-Зубайди напомнил, что долгосрочная цель его политики - создание двух йеменских государств: он отметил необходимость для жителей юга страны провести референдум о самоопределении. Генерал-майор заверил, что новое государство на юге Аравийского полуострова, поддержанное международным сообществом, обеспечит стабильную морскую навигацию в регионе.

Он добавил, что йеменское правительство поддерживает прекращение огня в секторе Газа, а продолжение боевых действий в анклаве лишь увеличит приток рекрутов в террористические группировки.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

На прошлой неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам в Йемене, принадлежащим хуситам в ответ на их продолжающиеся нападения на суда. Атаки осуществили при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады.