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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Военные США объявили о перехвате судна с компонентами иранских ракет для хуситов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - ВМС США осуществили успешный перехват судна с контрабандой иранского оружия, которое предназначалось для йеменских мятежников-хуситов, сообщает во вторник Associated Press (AP) со ссылкой на Центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM).

"Предварительный анализ показал, что такое же оружие использовали хуситы для нападений на ни в чем не повинных моряков на грузовых судах, следовавших через Красное море", - говорилось в заявлении CENTCOM.

Операция прошла в минувший четверг в Аравийском море. На борт судна при поддержке вертолетов и БПЛА высадились спецназовцы ВМС США SEAL, которые стартовали с экспедиционной мобильной базы USS Lewis B. Puller. При этом, по версии американской стороны, во время абордажа одного из бойцов смыло высокой волной, а второй спецназовец попытался вытащить его из воды. Оба пропали без вести.

На борту служащие SEAL обнаружили детали для крылатых и баллистических ракет, включая двигатели и устройства наведения, а также боеголовки и элементы систем ПВО.

14 членов экипажа задержали, а судно затем затопили.

Хуситы не признали, что груз предназначался им, а постпредство Ирана при ООН не ответило на просьбу прокомментировать происшествие.

AP напоминает, что резолюции ООН запрещают поставки вооружений хуситам. Однако военные США ранее неоднократно перехватывали грузы вооружений, перевозившиеся по морю.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

На прошлой неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене, в ответ на их продолжающиеся нападения на суда. В ответ на это хуситы пригрозили расширить атаки в Красном море.

Иран Йемен Красное море США
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