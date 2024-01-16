Катар предупредил о риске эскалации из-за ударов США по хуситам

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Удары США и Великобритании по позициям йеменских мятежников-хуситов не только не остановят их, но могут вызвать еще большую эскалацию напряженности в регионе, заявил во вторник на Давосском форуме премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"В данный момент мы очень обеспокоены дальнейшей эскалацией. Мы предпочитаем дипломатию военным решениям", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Он указал на то, что после ударов США и Великобритании по позициям хуситов те вновь совершили нападение на судно. Поэтому, считают в Катаре, для снижения напряженности в первую очередь решения требует конфликт в секторе Газа.

"Вместо того, чтоб сосредоточиться на симптомах, нужно "вылечить" главную проблему, в противном случае это будет лишь временным решением", - подчеркнул премьер Катара, имея в виду конфликт между ХАМАС и Израилем.

Также он отметил, что эта ситуация изменила представление о том, насколько взаимосвязаны Восток и Запад, и она повлияет на транспортировку СПГ, поскольку "альтернативные маршруты не более, а менее эффективны".

"Что бы ни происходило на Ближнем Востоке, это затрагивает всех", - подчеркнул он.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

На прошлой неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам в Йемене, принадлежащим хуситам, в ответ на их продолжающиеся нападения на суда. Атаки осуществили при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные о месторасположении судов сообщило, что крупнейшие поставщики сжиженного природного газа (СПГ), включая Катар и Россию, начали избегать маршрута через Суэцкий канал для перевозки топлива из-за угроз атак со стороны йеменских хуситов. Власти США ранее предупредили транспортные компании об опасности судоходства через Красное море из-за постоянных нападений хуситов, атакующих суда дронами и ракетами. Катар и Россия оставались единственными крупными поставщиками СПГ, продолжавшими пользоваться этим маршрутом для транспортировки топлива. Общее же количество газовозов в Красном море упало на 96% по сравнению с предыдущим месяцем.