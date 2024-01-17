Пакистан назвал незаконными иранские удары по своей территории

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Власти Пакистана предупредили о возможных негативных последствиях ударов, нанесенных по его территории Ираном.

"Пакистан решительно осуждает ничем не спровоцированное нарушение Ираном его воздушного пространства и удар, из-за которого погибли двое детей, а три девочки получили ранения", - говорится в сообщении пакистанского МИД.

"Такое нарушение суверенитета Пакистана недопустимо и может привести к серьезным последствиям", - предупреждают во внешнеполитическом ведомстве Пакистана.

Там отметили, что инцидент произошел "несмотря на существование нескольких каналов для коммуникации между властями Пакистана и Ирана".

Во вторник сообщалось, что по данным Тегерана иранские военные уничтожили две базы радикальной группировки "Джейш аль-Адль" на территории Пакистана.

По данным иранских СМИ, базы располагались в одном из районов пакистанской провинции Белуджистан на границе с Ираном.

Группировка "Джейш аль-Адль" основана в 2012 году, ее члены - приверженцы исламского течения салафитов. Она действует в основном на юго-востоке Ирана, где проживает много суннитов-белуджей и где существуют проблемы с режимом безопасности на границе с Пакистаном.

Группировка взаимодействовала с курдскими сепаратистами в Иране. Признана террористической организацией в Иране, США, Японии, Новой Зеландии.