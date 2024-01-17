Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Пакистан отзывает посла из Ирана после ракетного удара

Пакистан отзывает посла из Ирана после ракетного удара
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - МИД Пакистана заявил, что Исламабад отзывает своего посла из Тегерана, также приостанавливаются все визиты в Иран на высоком уровне.

"Вчерашнее неспровоцированное и вопиющее нарушение пакистанского суверенитета Ираном является нарушением международного права и целей и принципов Устава ООН",- сказала представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч, слова которой приводит Associated Press.

По ее словам, Исламабад попросил иранского посла, который находился в Тегеране во время атаки, не возвращаться.

16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес ракетные удары по штабам группировки "Джейш аль-Адль" в Пакистане. Отмечается, что штабы группировки были уничтожены ракетами и беспилотниками.

Иран Исламабад КСИР ООН Пакистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Молдавии хотят ужесточить условия предоставления гражданства иностранцам

Гутерриш призвал реформировать международные институты

Гутерриш призвал реформировать международные институты

Прошлый год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в мире

Прошлый год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в мире

Военный вертолет упал на авиабазе в Бишкеке

Нефть Brent подешевела до $77,7 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 17 января

Сенат США проголосует по продлению финансирования правительства до марта

Сенат США проголосует по продлению финансирования правительства до марта

Макрон надеется, что ЕС станет "третьим полюсом стабильности" наряду с США и КНР

Макрон надеется, что ЕС станет "третьим полюсом стабильности" наряду с США и КНР
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль разрешил ввоз гумпомощи и медикаментов в Газу в обмен на лекарства для заложников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });