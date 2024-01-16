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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Иран нанес удары по базам радикальной группировки в Пакистане

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Иранские военные во вторник уничтожили две базы радикальной группировки "Джейш аль-Адль", находившиеся на территории Пакистана, сообщает "Мехр".

"Две важные базы террористической группировки "Джейш аль-Адль" подверглись атаке ракет и беспилотников и были уничтожены", - информирует агентство.

По данным иранских СМИ, базы располагались в одном из районов пакистанской провинции Белуджистан на границе с Ираном.

Группировка "Джейш аль-Адль" основана в 2012 году, ее члены - приверженцы исламского течения салафитов. Она действует в основном на юго-востоке Ирана, где проживает много суннитов-белуджей и где существуют проблемы с режимом безопасности на границе с Пакистаном. Группировка взаимодействовала с курдскими сепаратистами в Иране. Признана террористической организацией в Иране, США, Японии, Новой Зеландии.

Иран Пакистан
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