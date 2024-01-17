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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

МИД Ирака подал жалобу на Иран в Совбез ООН

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - МИД Ирака направил два идентичных письма в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю Организации Антониу Гутерришу в связи с ударами Ирана по иракскому Эрбилю, сообщает CNN.

"Иранская ракетная агрессия (...) привела к жертвам среди мирного населения, ранениям других лиц и ущербу общественной и частной собственности", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Эта агрессия является вопиющим нарушением суверенитета Ирака, территориальной целостности и безопасности иракского народа", - подчеркнули в министерстве.

В ночь на вторник иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес удары по целям в Ираке и Сирии. Сообщалось, что "баллистические ракеты были использованы для уничтожения шпионских центров и скоплений антииранских террористических группировок в регионе поздно вечером". В частности, отмечалось, что целью удара КСИР была "шпионская штаб-квартира израильского "Моссада" в иракском Курдистане".

В США атаки осудили, а советник по нацбезопасности Ирака Касем аль-Араджи опроверг заявления Тегерана о том, что ракетный удар КСИР по городу Эрбиль был направлен против объекта израильской разведывательной службы "Моссад". Власти Ирака отозвали посла из Тегерана и вызвали временного поверенного в делах Ирана в Багдаде для разъяснения инцидента.

Ирак Иран ООН Антониу Гутерриш
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