Папа римский призвал к сдержанности после ракетных ударов Ирана по северу Ирака

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в среду заявил, что осуждает ракетную атаку на севере Ирака, и призвал все стороны избегать эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

"Я выражаю солидарность с жертвами этой ракетной атаки и всеми мирными жителями", - приводят европейские СМИ слова понтифика во время его еженедельного обращения в Ватикане.

Он отметил, что "хорошие отношения между соседями" должны строиться на диалоге и сотрудничестве.

"Я призываю всех избегать шагов, которые могут усилить напряженность на Ближнем Востоке и привести к войнам", - отметил он.

Ранее сообщалось, что МИД Ирака подал жалобу в Совбез ООН в связи с "иранской ракетной агрессией, которая была направлена против города Эрбиль и привела к жертвам среди мирного населения, ранениям других лиц и ущербу общественной и частной собственности."

В ночь на вторник иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес удары по целям в Ираке и Сирии. Сообщалось, что "баллистические ракеты были использованы для уничтожения шпионских центров и скоплений антииранских террористических группировок в регионе поздно вечером". В частности, отмечалось, что целью удара КСИР была "шпионская штаб-квартира израильского "Моссада" в иракском Курдистане".

Затем Иран вновь нанес удары, на этот раз - по двум базам радикальной группировки "Джейш аль-Адль" в Пакистане.