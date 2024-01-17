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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Франция не присоединилась к атаковавшим хуситов странам, опасаясь эскалации в регионе

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Франция во избежание эскалации остается в стороне от британско-американской коалиции, которая нанесла авиаудары по позициям йеменских хуситов, атаковавших суда в Красном море, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

"Франция решила не присоединяться к коалиции, которая нанесла упреждающие наземные удары по хуситам. (...) Поскольку наша позиция - избегать любой эскалации", - сказал Макрон в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что это тема "не военная, а дипломатическая".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

На прошлой неделе США и Великобритания нанесли авиаудары по военным объектам в Йемене, принадлежащим хуситам, в ответ на нападения на суда в Красном море. Атаки осуществлены при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады. В ответ на это хуситы пригрозили расширить круг целей своих ататак в Красном море.

Франция США Великобритания Йемен хуситы
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