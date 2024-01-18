Лидер хуситов заявил, что удары по ним не подорвали военный потенциал

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Лидер группировки хуситов "Ансар Аллах" Абдул-Малик аль-Хуси заверил, что атаки США и Великобритании на их объекты в Йемене не повлияли на военный потенциал мятежников, сообщает агентство ЭФЭ.

"Мы заявляем всему миру, что американо-британская агрессия, пока она продолжается, будет все больше способствовать укреплению наших военных возможностей", - приводит агентство ЭФЭ его слова.

"США должны осознать, что их упорство в агрессии, направленное на защиту сионистских преступлений против палестинского народа и увековечение зверств против народа Газы, – это нападение на нашу страну и наш народ. Оно только еще больше увеличит наши военные возможности", - добавил он.

Кроме того, аль-Хуси раскритиковал включение Соединенными Штатами хуситов в Особый список глобальных террористов (SDGT). "Американская классификация террористов нелепа. Что представляют собой США? США, которые спонсируют сионистские преступления, убивая детей и женщин в Газе", - заявил аль-Хуси.

При этом он пообещал продолжать помогать палестинцами и атаковать суда, связанные с Израилем.

Накануне стало известно, что администрация США приняла решение вернуть группировку йеменских хуситов "Ансар Аллах" в SDGT, из которого ее вывели в феврале 2021 года, так же как из списка иностранных террористических организаций.

Американские официальные лица уверяли, что включение хуситов в SDGT дает возможность Вашингтону более целенаправленно действовать против мятежников, атакующих суда в Красном море, и при этом минимизировать риски для поставок гумпомощи в Йемен.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. На прошлой неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене, в ответ на их продолжающиеся нападения на суда. Удары США продолжились и позднее.

Также в ночь на четверг США нанесли удары по 14 ракетным установкам хуситов, используемым для нападения на международные морские пути.

Центральное командование ВС США считает, что нанесенные удары "ослабят возможности хуситов продолжать свои безрассудные нападения на международное и коммерческое судоходство в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе".