В Кишиневе назвали результативными последние переговоры с Тирасполем

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Встреча политических представителей Кишинева и Тирасполя в формате "1+1" по приднестровскому урегулированию 16 янвааря была результативной, хоть и проходила в сложной обстановке и непростой геополитической ситуации, заявил на пресс-конференции вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян.

"Не соглашусь с тем, что встреча закончилась безрезультатно. Результаты есть. У нас были опасения, что могут возникнуть проблемы в функционировании восьми школ с преподаванием на румынском языке (которые работают в Приднестровье по программам министерства образования Молдавии - ИФ). Мы получили обещания Тирасполя о том, что деятельности школ не будут чинить препятствия. (...) Также продолжат работу в прежнем режиме и молдавские фермеры в Дубоссарском районе", - сказал вице-премьер.

Самым сложным из обсуждавшихся вопросов он назвал вступление в силу нового Таможенного кодекса Молдавии. По его словам, речь не идет об изменении таможенных правил для экономических агентов с левого берега Днестра, поскольку с нового года в Молдавии вступил в силу новый Таможенный кодекс, который изменил некоторые правила для всех экономических агентов.

"В новом Кодексе аннулируются выплаты за осуществление таможенных процедур, которые платили только экономические агенты приднестровского региона. В то же время, введены таможенные пошлины для всех экономических агентов, осуществляющих экспортно-импортные операции. Но это не акцизы и не НДС, а пошлины. Эти пошлины несколько выше, чем прежняя плата за таможенные процедуры. Но это небольшие суммы. Кроме того, эти пошлины не применяются по отношению к странам, с которыми у Молдовы есть режим свободной торговли, - добавил Серебрян. - Это страны Евросоюза, СНГ, Турция. Единственная страна, с которой у нас нет соглашения о свободной торговле (из числа десяти основных торговых партнеров), - это Китай", - пояснил он.