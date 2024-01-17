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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В Восточно-Китайском море прошли совместные учения ВМС Японии, США и Южной Кореи

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Японии, США и Южной Кореи провели совместные учения в акватории Восточно-Китайского моря к югу от Корейского полуострова. Об этом сообщил в среду японский Объединенный комитет начальников штабов.

Учения c участием восьми боевых кораблей, проходившие на фоне недавнего пуска новой северокорейской гиперзвуковой ракеты, продолжались с 14 по 17 января.

В них приняли участие авианосная ударная группа ВМС США в составе атомного авианосца USS Carl Vinson, ракетного крейсера USS Princeton, эсминцев USS Kidd и USS Sterett, японские эсминцы JS Hyuga и JS Kongo, а также южнокорейские эсминцы ROKS Sejong the Great и ROKS Wang Geon.

В ходе учений, в частности, отрабатывались действия по борьбе с воздушными целями и противолодочной борьбе.

Как сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), "14 января Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты средне-дальнего радиуса действия с гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовкой". Запуск в направлении Японского моря прошел успешно.

Это ракетное испытание – первое с 18 декабря прошлого года, когда Пхеньян испытал твердотопливную межконтинентальную ракету "Хвасон-18", разработанную для возможности достижения континентальной части США.

Япония США Южная Корея
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