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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Власти Йемена просят США продолжить удары по позициям мятежников-хуситов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Замглавы президентского совета Йемена Айдарус Аз-Зубайди призвал США и Британию продолжить удары по позициям мятежников-хуситов, передает в среду агентство EFE.

"Хуситы усугубляют гуманитарный кризис в стране, где наибольшая часть населения на 80% или 90% зависит от импорта", - заявил он. По его словам, "если эскалация продолжится, Йемен вновь может разделиться на две страны".

Чиновник добавил, что "Баб-эль-Мандебский пролив - международный, соответственно, международное сообщество должно защищать его".

Аз-Зубайди представляет признанное международным сообществом правительство Йемена, которому с 2014 года противостоят мятежники-хуситы. Это правительство контролирует восток Йемена, в то время как хуситы - территории на западе и севере страны.

На прошлой неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене, в ответ на их продолжающиеся нападения на суда. Атаки осуществили при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады. В ответ на это хуситы пригрозили расширить круг целей своих атак в Красном море.

Хроника 17 декабря 2023 года – 17 января 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен США хуситы
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