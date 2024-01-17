США вновь включили хуситов в список глобальных террористов

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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Администрация США приняла решение вернуть группировку йеменских хуситов "Ансар Аллах" в Особый список глобальных террористов (SDGT), из которого ее исключили в феврале 2021 года, так же как и из списка иностранных террористических организаций (FTO), сообщает в среду CNN.

"Мы полагаем, что включение в SDGT - это в данный момент подходящее средство с целью оказать давление на хуситов", - цитирует телеканал неназванного высокопоставленного представителя американских властей.

"Если хуситы прекратят атаки, мы можем рассмотреть отмену этого статуса", - уточнил телеканалу "Аль-Арабийя" другой представитель властей.

В администрации уточнили, что включение в SDGT дает возможность Вашингтону более целенаправленно действовать против мятежников, атакующих суда в Красном море, и при этом минимизировать риски для поставок гуманитарной помощи в Йемен. По информации Всемирной продовольственной программы ООН, в 2023 году 21,6 млн жителей Йемена - примерно две трети населения - нуждались в помощи. Также в Вашингтоне не хотели бы, чтобы его решение нарушило хрупкое перемирие между хуситами и арабской коалицией во главе в Саудовской Аравией.

Однако на этот раз хуситов не стали относить к FTO. SDGT и FTO подразумевают экономические санкции, включая заморозку активов, однако FTO также вводит иммиграционные запреты в отношении всех членов организаций из списков, также дает право применять санкции против тех, кто оказывает материальную поддержку этим организациям.

Официальные лица в американской администрации уверяют, что возвращение "Ансар Аллах" в SDGT не помешает взаимодействию с хуситами.

"Объявление такого статуса для структуры или даже физического лица не остановит администрацию США от диалога с ними. Мы будем призывать хуситов прекратить атаки, и мы хотели бы продолжить наше общение так, чтобы оно вело к прочному миру в Йемене", - цитирует "Аль-Арабийя" еще одного представителя американских властей.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. На прошлой неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене, в ответ на их продолжающиеся нападения на суда. Удары США продолжились и позднее.

Палестино-израильский конфликт

Тем временем бои между ХАМАС и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжаются по всей Газе. В анклаве шестой день не функционируют связь и интернет, что стало самым длительным сбоем в работе телекоммуникаций с 7 октября. Кроме того, Минздрав анклава сообщил, что за последние 24 часа в еще работающие больницы поступили 163 погибших и 350 раненых. Общее число жертв возросло до 24 448, число раненых превысило 60 тыс. человек. Однако в статистике Минздрава Газы не делается различия между гражданским населением и членами палестинских вооруженных группировок. В министерстве также полагают, что множество убитых и пострадавших остается под завалами, но добраться до них не получается из-за боев.

Также стало известно о гибели семи палестинцев в ходе рейдов ЦАХАЛ на Западном берегу реки Иордан в ночь на среду. В свою очередь власти Иордании заявили, что в среду в результате израильского авиаудара в городе Хан-Юнис оказался серьезно поврежден полевой госпиталь, переданный иорданской армией. Раненого сотрудника больничного персонала эвакуируют в Иорданию.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галлант в среду заявил, что ЦАХАЛ продолжит сражение с ХАМАС вплоть до ее полной ликвидации, иначе "израильтяне не смогут жить в Государстве Израиль". Он подчеркнул, что лишь применение военной силы позволит вернуть назад заложников, находящихся у ХАМАС.

Вместе с тем ранее сообщалось, что Израиль согласовал с ХАМАС доставку лекарств удерживаемым в секторе Газа заложникам в обмен на разрешение ввоза медикаментов и гуманитарной помощи гражданским на территории анклава. Затем стало известно, что Франция и Катар направили медикаменты для десятков израильских заложников, которых удерживает в плену ХАМАС.

Обсуждение ситуации в секторе Газа

Выступая на форуме в Давосе в среду, госсекретарь США Энтони Блинкен вновь объяснил, что создание палестинского государства позволит добиться стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и гарантирует безопасность Израиля в долгосрочной перспективе. Одновременно с тем, заверил госсекретарь, такая интеграция региональных государств изолирует Иран и подчиненные ему силы, включая хуситов. В то же время Блинкен указал, что именно Израилю решать, воспользуется ли он этим шансом.

На том же форуме глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что лишь прекращение операции в Газе остановит серию кризисов в регионе. "Безопасность Красного моря связана с развитием событий в Газе, и страдать будут все, если преступления Израиля в Газе не прекратятся", - подчеркнул министр.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил CNN во время форума, что решение проблемы Газы позволит добиваться деэскалации и в других частях Ближнего Востока. Генсек выразил особое беспокойство в связи обстановкой в Ливане: ливанское шиитское движение "Хезболла" регулярно проводит обстрелы израильской территории, Израиль отвечает на атаки, но обе стороны воздерживаются от интенсивных боев. "Абсолютный приоритет - избежать тяжелой конфронтации в Ливане, которая опустошит страну", - сказал Гутерриш.