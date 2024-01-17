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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В Иране заявили, что не поставляли РФ дроны и ракеты для применения на Украине

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в среду заявил, что Тегеран никогда не направлял России дроны или ракеты, которые бы применялись на Украине.

"Мы никогда не поставляли каких-либо беспилотников, ракет России для использования против Украины", - сказал он на форуме в Давосе.

Вместе с тем глава МИД Ирана отметил: "Украинцы не предоставляли нам какие-нибудь доказательства в пользу этого". По его словам, обвинения украинской стороны беспочвенны.

Западные страны утверждают, что РФ применяет иранские беспилотники в ходе СВО на Украине. Москва и Тегеран это отрицают.

Летом прошлого года ЕС в рамках новых антироссийских санкций внес в "черные списки" шестерых граждан Ирана, а также запретил экспорт в Иран компонентов, используемых для изготовления беспилотников. В МИД Ирана тогда опровергли обвинения со стороны Брюсселя в поставках беспилотников России и заявили, что ЕС ввел новые санкции против Тегерана исходя из своих политических мотивов.

В декабре Евросоюз расширил санкции против Ирана, добавив в списки пять компаний. Власти ЕС утверждали, что вводят "ограничительные меры за военную поддержку" Ираном российских действий на Украине.

Иран РФ Украина
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