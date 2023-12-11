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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

ЕС ввел санкции против шести граждан Ирана за военное сотрудничество с Россией

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции против шести граждан Ирана и пяти иранских компаний за военную поддержку Тегераном российских действий на Украине, говорится в коммюнике ЕС.

В частности, под санкции попали компании Baharestan Kish и Shakad Sanat Asmari, которые, по данным Брюсселю, занимаются разработкой беспилотников. Также под ограничения попали представители руководства этих компаний.

Летом 2023 года ЕС в рамках антироссийских санкций внес в черные списки шесть граждан Ирана, а также запретил экспорт в Иран компонентов, используемых для изготовления беспилотников. В МИД Ирана тогда опровергли обвинения со стороны Брюсселя в поставках беспилотников России и заявили, что ЕС ввел новые санкции против Тегерана исходя из своих политических мотивов.

Западные страны утверждают, что Россия применяла и применяет иранские беспилотники в ходе операций на Украине. Москва и Тегеран это отрицают.

Иран Украина Baharestan Kish Shakad Sanat Asmari Евросоюз
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