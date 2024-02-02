Минфин США ввел санкции против структур из Ирана и Гонконга

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Минфин США ввел санкции против структур из Ирана и Гонконга, которые, по мнению американских властей, снабжают комплектующими и технологиями иранские программы разработки баллистических ракет и беспилотников, в том числе и серий "Шахед" (Shahed). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под санкции попали и компании из Гонконга, которые, как считают в США, вовлечены в продажу продукции на сотни миллионов долларов США для Корпуса стражей Исламской революции.

"Иран продолжает распространять передовое вооружение, в частности беспилотники и ракеты, целями для которых являются американские солдаты - это продолжает оставаться критической угрозой для стабильности в регионе, - прокомментировал документ заместитель министра финансов США по финансовой разведке и противодействию терроризму Брайан Нелсон. - Мы не остановимся и используем весь наш потенциал для того, чтобы сорвать незаконное снабжение, и привлечь к ответственности всех, кто пытается поставлять это оборудование террористам".